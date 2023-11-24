США обеспокоены планами Москвы и Пекина построить подводный тоннель до Крыма

В Вашингтоне утверждают, что вопрос уже обсужден на переговорах

Связанные с правительствами России и Китая бизнесмены уже вели переговоры о постройке подводного тоннеля под Керченским проливом. Такой транспортный переход может стать более безопасной альтернативой Крымскому мосту, пишет The Washington Post.

Журналисты утверждают, что украинские спецслужбы перехватили электронную переписку этих предпринимателей. Из писем, якобы, следует, что Китайская железнодорожная строительная корпорация готова обеспечить строительство железно- и автодорожных объектов любой сложности в Крымском регионе – но только на условиях анонимности, чтобы не попасть под санкции.

Также, якобы, есть письма от китайского банка, который готов профинансировать проект. Он выделит на строительство пять миллиардов долларов, а взамен Китай получит право взимать плату за проезд по тоннелю. Власти полуострова ранее действительно заявляли о планах построить альтернативу Крымскому мосту. Однако глава республики Сергей Аксеном говорил о железной дороге, которая свяжет Крым с Ростовом-на-Дону и пройдет через новые регионы.

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