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США обеспокоены планами Москвы и Пекина построить подводный тоннель до Крыма

15:36
  • пятница
  • 24 ноября 2023

В Вашингтоне утверждают, что вопрос уже обсужден на переговорах

Связанные с правительствами России и Китая бизнесмены уже вели переговоры о постройке подводного тоннеля под Керченским проливом. Такой транспортный переход может стать более безопасной альтернативой Крымскому мосту, пишет The Washington Post.

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Журналисты утверждают, что украинские спецслужбы перехватили электронную переписку этих предпринимателей. Из писем, якобы, следует, что Китайская железнодорожная строительная корпорация готова обеспечить строительство железно- и автодорожных объектов любой сложности в Крымском регионе – но только на условиях анонимности, чтобы не попасть под санкции.

Также, якобы, есть письма от китайского банка, который готов профинансировать проект. Он выделит на строительство пять миллиардов долларов, а взамен Китай получит право взимать плату за проезд по тоннелю. Власти полуострова ранее действительно заявляли о планах построить альтернативу Крымскому мосту. Однако глава республики Сергей Аксеном говорил о железной дороге, которая свяжет Крым с Ростовом-на-Дону и пройдет через новые регионы.

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