Путин обсудил развитие искусственного интеллекта в России

В России расширят подготовку кадров в этой сфере

В России утвердят новую редакцию национальной стратегии развития искусственного интеллекта. Соответствующий указ будет подписан в самое ближайшее время. Об этом сообщил сегодня Владимир Путин на международной конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта" в Москве.

Президент заявил, что России надо существенно расширить подготовку кадров в этой сфере. Будут также выделены дополнительные средства на необходимые исследования. Владимир Путин напомнил, что Россия сейчас входит в число тех немногих стран, у которых есть свои собственные технологии генеративного искусственного интеллекта. При этом основой безопасного развития современных технологий должны быть традиционные ценности и культура.

"В эпоху технологической революции именно культурное духовное наследие является ключевым фактором сохранения национальной идентичности", - отметил Путин.

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