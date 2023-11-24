США и ЕС начали уставать от украинского конфликта

Киев теряет поддержку Запада

В своих регулярных видеообращениях Зеленский продолжает благодарить США за поддержку. Однако она явно идет на спад. Об этом уже пишет большинство крупных американских изданий, прямо намекая киевскому режиму, что ветер изменился. И теперь ждать очередной порции золотого дождя от Вашингтона уже не стоит. А пора задуматься о переговорах, пока ситуация не стала критической.

"Недостаточная помощь может преждевременно вынудить Зеленского вступить в мирные переговоры с позиции слабости — или, что еще хуже, позволить России прорваться через украинские рубежи и не дать Путину стимула к переговорам. Опросы показывают, что небольшое, но растущее меньшинство украинцев склоняется к мысли, что территориальные уступки России могут быть неизбежной ценой за мир", - пишут западные СМИ.

А ведь ещё совсем недавно, буквально весной, США были уверены, что с натовской техникой и под мудрым руководством киевского режима ВСУ не то что пойдут - побегут вперед вплоть до границы с Россией. Однако за полгода украинские формирования так и не смогли прорвать нашу оборону. Распиаренное контрнаступление провалилось. И это признали все. Кроме, пожалуй, главы Евросовета Шарля Мишеля, который в интервью украинским СМИ зачем-то уверяет всех в обратном:

"Я не вижу и не думаю, что это контрнаступление проваливается. Но вы абсолютно правы, что нам нужно поддержать Украину большим военным потенциалом. Текущая ситуация показывает, что нам в ЕС нужно ускориться и нарастить наше производство для поддержки Украины".

Хотя у Европы и своих проблем хватает. В экономике серьезный спад. Спасибо антироссийским санкциям, которые, прежде всего, ударили по тем, кто их вводил. Нарастает и проблема с мигрантами. Причем, ситуация крайне взрывоопасная, что показали события в Дублине, где нападение беженца из Алжира на детей спровоцировало волну беспорядков. Люди громили магазины. Дрались с полицией, пытаясь прорваться в отель, где предположительно живут мигранты.

На этой волне антимигрантских настроений к власти в Европе приходят крайне правые политики. Так, например, недавно случилось в Нидерландах, где новым премьером стал Герд Вилдерс. И так может произойти в Германии. Пока теоретически, но все же может, учитывая растущую популярность "Альтернативы для Германии" и падающие рейтинги действующего правительства во главе с Шольцем, которое партия "АдГ" сегодня призвала уйти в отставку.

Приход к власти в европейских странах политиков правого толка - это угроза и для самого Евросоюза. Многие из них ратуют за выход из этого объединения. Ещё одно требование - прекращение помощи Украине, которую Вашингтон как раз и собирается оставить на иждивении ЕС. Потому как сами США тратиться более не хотят. Да и президентские выборы там уже не за горами. И шансов переизбраться, пишет "Вашингтон пост", у Байдена все меньше, потому как даже молодежь, всегда голосовавшая за демократов, согласно последним опросам, разочаровалась в действующем президенте США.

Александр Панюшкин, "ТВ Центр"

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