Собянин открыл на базе ГКБ №31 первый в Москве Центр женского здоровья

Сюда будут прикреплены пациентки трех столичных округов

В преддверии Дня матери в Москве открыли первый центр женского здоровья. Его создали по новому столичному стандарту на базе ведущего акушерского стационара мегаполиса в ГКБ №31. Для нового корпуса закуплена новейшая медицинская техника, в том числе экспертного уровня.

В специальных кувезах-трансформерах условия максимально приближены к внутриутробным - ребёнок будет находиться в привычной позе, при оптимальной температуре и влажности. Многочисленные аппараты и мониторы смогут контролировать и корректировать жизненно важные параметры. В детской реанимации при необходимости могут провести заместительную почечную терапию и здесь же сделать рентген.

"Это цифровой мобильный рентген-аппарат, который позволяет в условиях инкубатора сразу делать снимок, не вытаскивая малыша из инкубатора и не нарушая тепловой режим и не прекращая лечения", - рассказала Светлана Боровских, старшая медицинская сестра отделения реанимации.

В новом Неонатальном центре при 31-й городской больнице имени академика Галины Савельевой теперь перемещения сведены к минимуму - здесь смогут помогать малышам в самых сложных случаях и с критически низкой массой тела от 500 граммов и "возрастом" от 22 недель.

"Ранее мы оказывали помощь только в острую фазу заболевания, стабилизации состояния новорождённого и далее мы переводили детей на второй этап в другие реанимации города Москвы, как терапевтического профиля, так и хирургического профиля, и там им уже цикл лечения заканчивали и оттуда они уходили домой. А сейчас они будут уходить домой из нашего перинатального центра", - пояснил Андрей Мизерия, заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии для новорождённых Перинатального центра ГКБ №31 имени академика Г.М. Савельевой.

Теперь не придется разлучаться с мамой даже в реанимации, она будет рядом - поддерживать, обнимать и прижимать к себе - метод "кожа к коже" считается эффективным при преждевременных родах. Неонатальный центр находится в новом медицинском корпусе. Здесь же появится первый в Москве Центр женского здоровья.

"В Москве активно проводится модернизация всей системы здравоохранения, начиная от поликлиник и заканчивая крупнейшими нашими многофункциональными клиниками. Одно из направлений, из звеньев - очень важное в медицине и важное для жителей - это женские консультации. В Москве их порядка 90. Они располагаются, к сожалению, не в лучших помещениях и многие из них уже морально и физически устарели. Вместе со специалистами и врачами выработали новый современный стандарт оказания помощи в женской консультации. И вот первый такой эксперимент мы сделали на базе 31-й больницы. Здесь построена неонатальная клиника и здесь же сделан центр женского здоровья, в котором есть всё для того, чтобы вовремя, своевременно и качественно провести женскую консультацию. Центр тесно связан с родильным домом, с многофункциональной клиникой, с коллективом, который имеет огромный опыт и, я надеюсь, что этот эксперимент будет удачным. Если всё пойдёт нормально - если всем понравится - врачам, мамам - то в ближайшие 3-4 года мы полностью реформируем систему женской консультации и выведем её на новый современный уровень", - рассказал Собянин.

Центр женского здоровья - это как привычная женская консультация, но с существенно расширенным функционалом - в одном месте все виды диагностики и лечения, круглосуточная лаборатория и даже операционная.

"Здесь нет необходимости госпитализации в стационар, потому что значительную часть заболеваний, состояний пациенток наших можно выявить в стационар-замещающих технологиях. Здесь находится операционная, напротив - палата пробуждения", - пояснил Антон Оленев, заместитель главного врача 31-й ГКБ имени академика Г.М. Савельевой.

Центр женского здоровья рассчитан на тысячу посещений в день, сюда будут прикреплены пациентки трех столичных округов - Южного, Западного и Юго-Западного. Открытие нового корпуса запланировано на 11 декабря.

Наталья Бабкина, "ТВ Центр"

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