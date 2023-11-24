Смелый и отчаянный: почему в США хотят "отменить" Илона Маска

Предприниматель стал вмешиваться в большую политику

В пятницу в России проходит международная конференция, посвященная вопросам развития искусственного интеллекта. Событие действительно важное, а если учесть, что на конференцию был приглашен Илон Маск и от приглашения он официально не отказался, она в итоге получилась еще более интригующей. Ведь как бы негативно не был бы воспринят его визит в Москву на Западе, самого бизнесмена это мало волнует, да и вообще, Маск и прославился в основном за счёт своих экстравагантных выходок.

Так в России началась международная конференция, посвященная искусственному интеллекту, одним из главных участников которой заранее стал Илон Маск. Хотя сам миллиардер публично даже не объявлял о визите в Москву. Все сделали публика и СМИ. Российские организаторы мероприятия лишь разместили приглашение для Маска на экране на Таймс-сквер в Нью-Йорке, и слухи о его приезде облетели весь мировой интернет. Хотя те, кто знает предпринимателя, ничего не исключают.

"По возвращении к нам в США у него будет много проблем. Я очень сомневаюсь, что он поедет к вам. Но в то же время мы знаем, что Илон Маск - он не боится идти против нашего истеблишмента", - рассуждает политолог Джон Вароли.

Эта смелость или отчаянность уже сделали его самым богатым человеком на планете. Журнал Форбс оценил состояние главы Space X в 240 миллиардов долларов. Но в последнее время Маск больше, чем просто предприниматель. Он вмешивается в большую политику. Компания Илона Маска обеспечила спутниковую связь Starlink на территории Украины после начала спецоперации. Это было сделано по запросу американских властей, которые вложили в проект около 70 млн долларов. Но, по данным CNN, спустя время бизнесмен начал сомневаться в своём решении.

"Илон Маск тайно приказал своим инженерам не включать сеть спутниковой связи Starlink своей компании вблизи крымского побережья в прошлом году, чтобы сорвать скрытую атаку украинцев на российский военно-морской флот", - пишут СМИ.

Сам предприниматель позже заявил, что его всемирный высокоскоростной интернет изобретался ради мирного использования. Попытки затянуть конфликт Маск считает бессмысленными, ведь за это платит жизнями украинская молодежь. Украину и Россию он называет "одной семьей", конфликт внутри которой развязал Запад.

"Это не естественные противники. У них есть обиды, но они буквально являются одной семьёй. И, я думаю, что мы на Западе как бы подталкиваем их к тому, чтобы они убивали своих сыновей и, мне кажется, что делать это неправильно. А к региональной трагедии добавляется ещё и цивилизационный риск, который мы несём, делая Россию изгоем для Запада, не разрешая международные сделки с Россией, вводя, по сути, жёсткие санкции", - заявил Маск.

То есть Маск уверен и публично говорит - западным странам следует прекратить бессмысленно жертвовать украинцами, добиться мирного решения и восстановить нормальные отношения с Москвой. Для этого нужно признать Крым российским, а в других регионах провести референдум под эгидой ООН и принять этот результат. На Ближнем Востоке предприниматель выделяет деньги на помощь и израильскому, и палестинскому народам. Маск пообещал сохранить работоспособность интернета "Старлинк" в секторе Газа для международных организаций. В Тель-Авиве в ответ заявили о разрыве всех отношений с компаниями бизнесмена, а сейчас против Маска развернута настоящая информационная война. Американские СМИ обвиняют его в антисемитизме.

Крупнейшие рекламодатели начали отказываться от платных публикаций на платформе Х, которая принадлежит Маску. Сам бизнесмен заявил, что его реакция на чужой пост в соцсети вырвана из контекста. Он собирается вчинить "термоядерный иск" своим обидчикам, главный вопрос - будет ли среди них администрация Байдена.

Их взаимная неприязнь нарастала давно. Маск уже обвинял демократов в цензуре, рассказав, что американские власти вмешивались в работу запрещенного в России "Твиттера", по их указаниям оттуда удаляли контент. Именно битва предпринимателя за свободу слова лежит в основе вызова на поединок в Колизее Марка Цукерберга. Белый дом в ноябре этого года, по сути, дал старт информационной кампании против "Теслы". В американских СМИ все чаще стали появляться сюжеты о многочисленных нарушениях в автоконцерне в отношении прав работников. Но тогда это были громкие разговоры - а теперь, после антисемитского скандала, Маска в США пытаются "отменить". Ряд акционеров стали призывать совет директоров "Теслы" отправить основателя в продолжительный отпуск:

Совет директоров Теслы должен отстранить Илона Маска за одобрение антисемитских взглядов в социальных сетях, считает акционер Джерри Браакман. "Ни его богатство, ни его техническое и деловое мастерство не оправдывают его заявлений. Кажется, это только усилило демонов, которых он носит в себе. И это кричит о том, что ему нужна помощь", - сказал Браакман.

В этом же материале CNN озвучено предложение отправить Маска на психологические тренинги, что, по сути, намек, что ему нужно лечиться. Предприниматель действительно мыслит и поступает нестандартно. Своего сына он назвал несколькими символами и цифрами, которые сложно произнести. Но Маск точно не дурак. Пусть последний запуск его сверхтяжёлой ракеты был неудачным, нынешняя и будущая космическая программа США во многом зависят от деятельности SpaceX. Маск один из лидеров в области разработки искусственного интеллекта. Но он отказывается играть по правилам демократов.

"Он либертарианец. Он слова Либерти. Свобода. А не республиканец. Он человек, который верит в свободу. Такой человек не может быть ни из демократической партии, ни из республиканской. Обе партии - они поддерживают тоталитарное управление. И войну по всему миру. Он не политик", - отметил Джон Вароли.

Маск и Трамп теперь соратники по несчастью и, возможно, временно по одну сторону баррикад. Соцсеть Х, которой владеет Маск, активно набирает популярность среди республиканцев - там их не блокируют. И чем ближе выборы в США, тем сильнее будет противостояние. Является ли предприниматель сторонником России – очевидно, нет. Но в его позиции есть здравомыслие, что для запада сейчас большая редкость.

Пётр Вершинин, "ТВ Центр"

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"