Убийство Кеннеди: раскрыты новые данные о загадочном преступлении

Молодой амбициозный президент США мешал очень многим

22 ноября исполнилось 60 лет со дня убийства в Далласе президента США Джона Фицджеральда Кеннеди. Это убийство остается самым загадочным в мировой истории, хотя стрелок был найден. Ли Харви Освальд. Которого самого застрелили через пару дней, когда он выходил из суда. И, тем не менее, все 60 лет велись споры о том, кто же на самом деле убил самого популярного американского лидера. На этой неделе британский канал Five опубликовал интервью с врачами, которые первыми осматривали тело президента. Они подтвердили одну из самых популярных версий о том, что стрелков было несколько, заявив, что ранее боялись об этом говорить из страха быть ликвидированными.

Казалось бы, ну чем можно удивить в 60-ю годовщину самого резонансного убийства прошлого века? Большинство документов до сих пор засекречены. Официальная версия одна. И 70% опрошенных американцев в нее не верят. Да и свидетели, которых с каждым годом остаётся всё меньше, не спешат прерывать своего молчания. На этот раз, правда, заговорили медики госпиталя "Паркленд", куда 22 ноября 1963 доставили умирающего президента:

"Врачи представляли реальную проблему для официальных властей. Поскольку, они представили доказательство того, что у президента было выходное отверстие на затылке. А это означает, что стрелок располагался где-то спереди. А это полностью противоречит официальной версии".

Согласно которой Ли Харви Освальд стрелял в президента с 6 этажа книгохранилища, целясь ему в затылок. Очевидцы слышали 4 или даже 5 выстрелов. В материалах дела пули только 2. Одну из которых эксперты назовут "волшебной". Она убивает Кеннеди и серьезно ранит сидевшего перед ним губернатора Техаса Джонна Конноли, выписывая при этом пируэты, противоречащие законам физики.

"Пуля попадает в спину Кеннеди. Начнем с того, что двигается она вверх, под углом 11 с половиной градусов и выходит из шеи. Выходит в направлении вперед, влево и вниз. Пролетает около полуметра, попадает Конолли справа в плечо. Проходит через грудь, повреждая пятое ребро. Выходит на уровне сосков. Здесь пуля делает разворот. Попадает в правое предплечье, выходит с другой стороны и пропадает в левое бедро. Это официальная версия", - рассказал Сирил Вехт, бывший президент Академии судебных наук.

По неофициальной, обошлось без волшебной пули. Просто была еще одна, а стреляли одновременно с двух позиций – уже в наши дни признался бывший охранник 35-го американского президента. Второй киллер мог находится за забором, по пути следования кортежа. Стрелял спереди и явно со знанием дела. То есть действовал профессионал высочайшего класса.

Полу Лендису 88, всё это время он молчал потому, что боялся. Ведь один за другим при загадочных обстоятельствах умирали все, кто так или иначе причастен к этой истории. Сначала застрелили главного обвиняемого Ли Харви Освальда, который так и не признал своей вины. Потом скончался убийца убийцы Джек Руби. Журналистка, которой он успел дать интервью, умирает от передозировки наркотиками, хотя никогда их не употребляла. Умерли еще несколько свидетелей и даже дама легкого поведения, которой сболтнул лишнего офицер ЦРУ. В общем, все те, кто бросал тень на вердикт правительственной комиссии. Согласно документу, президента убил фанатик, симпатизирующий СССР и Кубе, который по воспоминаниям бывших сослуживцев с трудом попадал даже по статичным учебным целям.

"Есть 42 теории о том, кто мог совершить покушение на ДФК, 42 теории. Только одна из них касается, что это было выгодно Советскому Союзу и еще одна, что это было выгодно Кубе. Ни одна из них на самом деле не выдерживает каких-то испытаний, что это могло быть так", - отметил Александр Домрин, американист, профессор факультета права НИУ "Высшая школа экономики".

Более того, в Москве, следует из рассекреченных в этом году наших архивов, очень эмоционально восприняли известие о гибели американского президента. Хрущев, вспоминает его сын, даже упал на колени и зарыдал. Несмотря на все противоречия и разногласия, лидеры тепло относились друг к другу. Вот траурное письмо американской первой леди в Москву:

"В одну из последних ночей, которые я проведу в Белом доме, в одном из последних писем, которые я напишу на этих бланках Белого дома, мне бы хотелось написать Вам это послание. Я посылаю его только потому, что я знаю, как сильно мой муж заботился о мире и какое центральное место в этой заботе занимали в его уме отношения между Вами и им. Он не раз цитировал в своих речах Ваши слова: "В будущей войне оставшиеся в живых будут завидовать мертвым". Вы и он были противниками, но Вы были также союзниками в решимости не допустить, чтобы мир был взорван".

Такая риторика в Вашингтоне явно нравилась не всем. Молодой амбициозный президент, в одночасье ставший поп-идолом, кажется, разрушил все планы тех, кого принято называть ястребами. Он хотел кардинально пересмотреть роль ФРС в финансовых процессах и самостоятельно вершить внешнюю политику. Тем самым считают эксперты, перейдя красную черту.

"Кеннеди не просто мешал. Он вообще спутал карты. Он разрушил отлаженную машину ЦРУ по проведению тайных операций по всему миру с целью устранения неугодных. Если глазами сотрудников ЦРУ посмотреть, то это выглядит по-другому изнутри, нежели взгляд со стороны. Ну, что там не получилось и не получилось. Это катастрофа", - отметил историк спецслужб Андрей Ведяев.

Расплатой за которую стало показательное убийство в прямом эфире – "почерк тех, кто хочет продемонстрировать миру свою силу и власть", отмечают специалисты. В сговор, утверждал перед смертью помощник директора ЦРУ Говард Хант, вступили высокопоставленные силовики и вице-президент Джонсон. Он на борту №1 через несколько часов после смерти Кеннеди приносит президентскую присягу.

Это тоже лишь одна из версий. По другим, убийство президента могла организовать мафия, спонсировавшая его предвыборную кампанию. Американский ВПК или все вместе, сговорившись со спецслужбами. Как бы то ни было, 22 ноября 1963 года навсегда изменило США.

"Смерть моего дяди для этой страны действительно стала поворотным моментом. За месяц до своей гибели он распорядился вывести все войска из Вьетнама. Через неделю после убийства новый президент отменил этот приказ. А затем направил туда 250 тысяч солдат. Америкой окончательно стали управлять вездесущие ВПК и спецслужбы", - заявил Роберт Кеннеди-младший.

Теперь племянник Кеннеди, к слову сам баллотирующийся в президенты, требует от государства рассекретить все архивы. Но сделать это - значит, по сути, снять маску и показать истинное лицо глубинного государства. Снять мишуру с "Сияющего града на холме".

"США по-прежнему претендуют на мировое лидерство. На то, что они должны решать, где зло, где добро, однополярный мир и так далее. Если уж кто-то претендует, мы должны его просветить рентгеном, посмотреть, насколько это здоровое. Может быть, это монстр какой-то", - говорит Андрей Ведяев.

"Они могут напомнить и действующему президенту Байдену, и совсем скоро ведь выборы в США президентские, когда им могут напомнить - ребята, будьте осторожны. Не забывайте, что произошло с одним из ваших предшественников 60 лет назад. Если будите себя вести не по правилам - иногда с некоторыми американскими президентами происходило худо", - сказал Александр Домрин.

Особенно, если они, например, обещают закончить какой-нибудь конфликт за 24 часа или "осушить" вашингтонское болото. Борьба с уродливыми обитателями которого стоила самому молодому харизматичному и популярному американскому президенту жизни.

Матвей Шестаков, "ТВ Центр"

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