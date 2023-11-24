Это произойдет в ближайшее время

Учебные часы по региональной истории будут введены в общий школьный курс истории в ближайшее время. Об этом в пятницу, 24 ноября, рассказал помощник российского лидера, председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) и один из авторов нового учебника по истории Владимир Мединский.

Как напомнил Мединский, в школах нашей страны преподается единый предмет "История" — в рамках этого курса ученики изучают всемирную историю и историю России.

К этому "добавится в ближайшее время еще и региональная история, появятся обязательные часы, это большая новелла", цитирует помощника президента ТАСС.

Ранее президент России Владимир Путин подчеркнул, что необходимо обнародовать материалы, раскрывающие преступления нацистской Германии и пособников Гитлера. Это крайне важно именно сейчас, когда европейское сообщество в угоду политике перевирает историю.

Также Владимир Путин отмечал, что агрессивные попытки многих государств переписать мировую историю предпринимаются с одной целью — ослабить Россию. Однако в нашей стране делают все, чтобы помешать искажению истории.

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