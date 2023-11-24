"Аргентинцы устали от политиков": что задумал популист Хавьер Милей

Он намерен полностью встроиться в американскую экономику, считают эксперты

В Аргентине по итогам второго тура выборов к власти пришел крайне правый популист Хавьер Милей. Он победил в стране с умирающий экономикой и 142-процентной инфляцией, пообещав отменить Центробанк Аргентины, разрешить свободное хождение доллара вместо песо, ну и так, по мелочи - упростить выдачу оружия, ужесточить запрет на аборты, закрыть второстепенные учреждения в таких областях как здравоохранение, образование и социальное обеспечение. Ну и, конечно, отказаться от сотрудничества с Россией, Китаем и Бразилией ради США. Ситуация в стране, конечно, аховая и понятно, что людей довели до крайности. И выбор Милея - это классическое протестное голосование. Но сработает ли "назло бабушке отморожу уши" в условиях экономического коллапса и невозможности США содержать ещё и Аргентину?

Свою прозвище "Псих" Хавьер Милей получил за несвойственную для политика вспыльчивость. Вместо переубеждения оппонентов, избранный аргентинский президент привык заканчивать дебаты оскорблениями.

С матерью, впрочем, как и с отцом, у юного Милея отношения не складывались. Родители оскорбляли и били мальчика, поэтому он долгое время с ними не общался. Самыми близкими людьми для него были бабушка и сестра. Последняя даже помогла ему выиграть выборы – руководила штабом Милея. Своей семьи у нового лидера Аргентины нет. Раньше он жил с собакой, а когда та умерла, нанял медиума, чтобы с ней общаться. Потом, правда, понял, что затея это странная и решил клонировать мертвого пса. Теперь их у него сразу четверо. Своих собак Милей назвал в честь американских экономистов.

В разное время Милей называл себя инструктором тантрического секса, заявлял о необходимости многомесячного воздержания, а потом пропагандировал отношения сразу с двумя девушками. Сейчас, правда, встречается с одной, зато какой: Фатима Флорес – комедийная актриса и одна из самых завидных невест Аргентины. С такой насыщенной жизнью Милей находит время и для научной работы. Избранный президент – автор полусотни научных трудов по экономике. Впрочем, некоторые его инициативы вызывают удивление и у экспертов, и у людей, далеких от финансов. Одно из предложений – распустить аргентинский Центробанк.

"Экономическая программа аргентинского президента проста как грабли. Нужно полностью встроиться в американскую экономику – а дальше сама вывезет. Никто сейчас, даже самые последовательные сторонники США, не говорят о том, что надо вводить доллар в качестве национальной валюты. Единственная страна, которая использует доллар – это Мальдивы, потому что ее национальную валюту используют в качестве сувениров", - рассказал Дмитрий Журавлев, научный руководитель Института региональных проблем.

Почему аргентинцы проголосовали за такие перспективы – эксперты объясняют просто. Это не Милея поддержали, это не дали прийти к власти системным политикам, у которых, по мнению аргентинцев, было достаточно возможностей восстановить экономику страны, но они этими возможностями не воспользовались.

"Аргентинцы уже просто устали от любых политиков, потому что как старые политики левые – они им не верят, так и правым, которые были тесно связаны с США, типа Макри и Булвича, они тоже не верят. На фоне такой экономической депрессии народ ищет кого-то радикального, который предлагает что-то из ряда вон - из серии хуже уже не будет, давайте изменим хоть что-то", - рассуждает Егор Лидовской, генеральный директор латиноамериканского культурного центра имени Уго Чавеса.

Хавьер Милей называет себя полностью независимым политиком, который действует в интересах Аргентины. Против этой версии говорят не только сомнительные источники финансирования его громкой предвыборной кампании, но и его прошлое.

"Конечно, Милей связан с Соединенными Штатами Америки. Образ такого анархо-капиталиста и фрика, который абсолютно не системен и ни с кем не связан – это просто пиар-компания, которая активно финансировалась со стороны США. В частности, политтехнологом у Милея был сын знаменитого аргентинского олигарха – господина Капуто, который непосредственно связан с Уолл-Стрит", - пояснил Егор Лидовской.

Но связи с США отнюдь не значат, что Вашингтон собирается помогать Аргентине выбраться из кризиса. Скорее, наоборот. Америка при помощи Милея может получить доступ к тем секторам аргентинской экономики, которые еще представляют какой-то интерес.

В стране грядет приватизация. Начать Хавьер Милей обещал с национальной нефтяной компании. Убеждение нового президента – частный сектор должен быть повсюду – от сферы услуг до оборонной промышленности. Милей уверен, что Аргентина нуждается в шоковой терапии, иначе страну не спасти. В самое ближайшее время политик представит проект бюджета на 2024 год со значительным снижением расходов. Срежут почти все статьи, в том числе и социальные. За такой кардинальный подход Милея прозвали президентом с бензопилой. Он, впрочем, такого прозвища не стесняется, а, наоборот, охотно позирует перед телекамерами с инструментом. Правда, цепь с пилы в целях безопасности все же снимает.

Для Соединенных Штатов победа Милея стала первым случаем за несколько десятилетий, когда в Аргентине к власти пришел не нейтральный, а именно проамериканский политик. Джо Байден поздравил Милея буквально через несколько минут после объявления результатов выборов.

Радость американских властей понятна. Другой вопрос – на что надеются простые аргентинцы. Либертарианец с пышной шевелюрой в костюме супергероя свежо смотрелся на телеэкране, но, когда дело дойдет до реальной работы, может сказаться нехватка опыта и излишняя уверенность в собственной правоте. Милей, по словам оппозиционных журналистов, абсолютно не приемлет критики, а решения принимает единолично. Новоиспеченный президент, кстати, обещал закрыть СМИ, которые плохо о нем отзывались во время предвыборной гонки. По мнению экспертов, аргентинские перспективы даже не туманны. Многие бьют тревогу, что Милей может окончательно добить местную экономику.

"Аргентину ждет то же, что ждало Россию, когда пришел Егор Тимурович Гайдар. Полный разгром под видом больших реформ. Аргентине надо попрощаться со своей экономикой. Той экономики, которой Аргентина жила, больше не будет. Будет колониальная экономика, при которой Аргентина просто будет питать своими ресурсами Соединенные Штаты, как питала Россия в 90-е годы", - отметил Дмитрий Журавлев.

Несмотря на американский вектор, у запада могут возникнуть проблемы с Милеем. Из всех привычных для либерального общества столпов, он нейтрально относится разве что к однополым бракам. При этом отрицает глобальное потепление, а изменение климата называет неомарксистской пропагандой. Политик против абортов, за исключением случаев, когда жизнь матери находится под угрозой.

Дополняет противоречивый образ Милея поддержка торговли человеческими органами. При этом больше всего стоит насторожиться Великобритании. Почти сразу после своей победы на выборах Хавьер Милей призвал Лондон вернуть Аргентине Мальвины, они же Фолклендские острова. Как себя поведет вспыльчивый аргентинский президент, когда Британия откажется, спрогнозировать никто не берется. Сейчас ясно одно – с 10 декабря, когда Милей официально вступит в должность, Аргентину ждут серьезные изменения. Примерно через год станет понятно, к чему они приведут.

Денис Большаков, "ТВ Центр"

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