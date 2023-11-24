ВСУ потеряли за неделю на донецком направлении более 1600 солдат

Уничтожено 10 бронемашин и 14 артиллерийских орудий

Двадцать две атаки украинских войск отразили ВС России за неделю на донецком направлении. Потери ВСУ составили более 1680 боевиков убитыми и ранеными, сообщили на брифинге в российском Минобороны.

По данным военного ведомства, также уничтожено четыре танка, десять боевых бронированных машин и 14 орудий полевой артиллерии. Кроме того, ударами авиации и артиллерии ликвидированы украинская радиолокационная станция зенитного ракетного комплекса С-300 и две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.

На херсонском направлении российские войска нанесли поражение подразделениям 35-й и 36-й бригад морской пехоты ВСУ в районах Тягинки, Токаревки и Садового. Захвачены в плен 39 украинских военнослужащих.

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