Премьера Японии экстренно эвакуировали из населенной призраками резиденции

Фумио Кисиду переселили в ближайший отель

Кортеж премьер-министра Японии Фумио Кисиды около 10 часов вечера 23 ноября экстренно покинул официальную резиденцию и остановился у ближайшего отеля. Помощники премьера спешную эвакуацию прокомментировали расплывчато: говорили о проблемах с оборудованием и соображениях безопасности, по которым они, якобы, не могут назвать конкретные причины.

Основной версией пользователей интернета стали паранормальные явления – хотя говорилось и о прорванных трубах, и об обнаруженной взрывчатке. Дело в том, что здание 1929 года постройки, в котором находятся личные апартаменты премьера, известно своим неудобством, старыми коммуникациями и призраками, пишет Sankei.

Предшественники Кисиды предпочитали жить в собственных домах или в общежитии для депутатов парламента в Акасаке. Последние десять лет премьерские апартаменты вообще пустовали. Резиденция считается населенной призраками - в 1930 и в 1936 годах там произошло несколько кровавых политических убийств. Жильцы часто слышали тяжелые шаги в военных ботинках и звуки поворачивающихся дверных ручек.

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