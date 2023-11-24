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Путину представили заключение нейросети о высадке американцев на Луну

17:03
  • пятница
  • 24 ноября 2023

ИИ определил подделку

Фотография высадки астронавтов США на Луну – подделка. Такое заключение выдала американская нейросеть, проанализировав снимок по сотням параметров, рассказали президенту России Владимиру Путину на выставке в рамках конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта".

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Об опыте работы с нейросетью от американской компании Google российскому лидеру рассказал руководитель направления по исследованию данных Сбербанка Николай Герасименко. Он сообщил, что искусственному интеллекту предложили проанализировать фото лунной миссии США. Нейросеть отметила красным те места, которые считает подделкой – в итоге отмечены почти все объекты на фото. При этом фотография китайского лунохода у ИИ особенных вопросов не вызывает.

Глава Сбербанка Герман Греф подчеркнул, "чтобы не было предвзятости" - такие выводы сделала американская, а не российская нейросеть. Владимира Путина информация заинтересовала, передает РИА Новости.

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