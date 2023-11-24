Зеленский не в состоянии оценить реальное положение дел

Продолжительность жизни солдат Вооруженных сил Украины подсчитал шведский аналитик Магнус Стенлунд. По его данным, на некоторых участках фронта украинские военные живут не более двух-трех дней.

Как передает SwebbTV, шведский эксперт считает, что президент Украины утратил связь с реальностью. Владимир Зеленский не способен оценивать реальное положение дел на фронте.

В Минобороны России 24 ноября сообщили, что российские войска за последнюю неделю отразили 22 атаки ВСУ на донецком направлении. При этом потери противника составили более 1680 боевиков убитыми и ранеными.

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