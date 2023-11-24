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Первые 13 израильских заложников вывезены из сектора Газа

18:03
  • пятница
  • 24 ноября 2023

Пленных передали представителям Красного Креста

Тринадцать израильских заложников передал ХАМАС представителям Красного Креста. Они вывезены из сектора Газа. Как передает ТАСС со ссылкой на главу государственной информационной службы Египта, в группе освобожденных также 12 таиландских заложников.

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Прибытия первой группы заложников, освобожденных из сектора Газа в рамках сделки с ХАМАС, ожидают на авиабазе Хацерим на юге Израиля.  Здесь собрались десятки журналистов, многие приехали еще  полдень.

РИА Новости со ссылкой на представителя Армии обороны Израиля сообщает, что заложников привезут на авиабазу на машинах. После короткого медицинского осмотра освобожденных вертолетами отправят в центр, где они пройдут обследование в больницах.

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