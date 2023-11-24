Катя Лель отказалась покидать Россию после триумфа "джаги-джаги"

Певица получает предложения от мировых лейблов

Катя Лель не собирается уезжать на Запад. Певица отказывается покидать Россию – несмотря на неожиданный успех ее старого хита "Мой мармеладный". Песня неожиданно заняла третье место в мировом чарте Viral 50 в Spotify.

Артистка заявила изданию StarHit, что она "безумный патриот" своей страны. Певица призналась: она гордится, что россиянка.

Написанный 19 лет назад Максимом Фадеевым для Кати Лель хит активно распространяют зарубежные пользователи TikTok. Массово снимаются ролики, в которых люди в шубах и меховых шапках танцуют под "джага-джага".

Певица сообщила, что ей теперь поступает много предложений от известных компаний. Приглашает и лондонская Universal, и мировой лейбл Sony Music – но артистка уезжать не планирует.

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