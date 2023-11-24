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Спецборт МЧС вылетел из Каира с эвакуированными из сектора Газа россиянами

19:21
  • пятница
  • 24 ноября 2023

Полет длится пять часов

Очередная группа граждан России, эвакуированных из сектора Газа, вылетела из Каира спецбортом МЧС. Ил-76 направляется в московский аэропорт Домодедово.

В Россию из Газы эвакуированы еще 103 человека
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Как сообщает ТАСС, полет продлится более пяти часов. Эвакуированных сопровождают врачи и психологи МЧС.

МЧС организует уже восьмой рейс для вывоза граждан России из сектора Газа с начала эскалации палестино-израильского конфликта. На родину уже доставлены 656 россиян, в их числе более 300 детей.

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