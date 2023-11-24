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Песков назвал чушью статью о тоннеле под Керченским проливом

19:58
  • пятница
  • 24 ноября 2023

Такое даже не стоит комментировать

Материал американской газеты The Washington Post о планах России и Китая построить подводный тоннель под Керченским проливом – чушь. Пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова удивило появление подобной статьи в таком солидном издании.

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Как сказал Песков журналистам, такое даже не стоит комментировать. Опубликованную американским изданием информацию ранее опроверг и глава Крыма Сергей Аксенов, передает ТАСС.

The Washington Post написала о проекте, который якобы должен стать более безопасной альтернативой Крымскому мосту. Приводились данные о некоей переписке российских и китайских компаний, которые договорились о строительстве подводного тоннеля к Крыму.  Сергей Аксенов, комментируя информацию, подчеркнул, что Крымский мост был выбран, как наиболее оптимальный вариант.

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