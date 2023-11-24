Кабмин утвердил изменение верхней границы призывного возраста

Постановление вступает в силу с 1 января 2024 года

Правительство России утвердило постановление, которое приводит в соответствие с принятым ранее федеральным законом нормативную базу в области воинского учета. Оно касается изменения верхней границы призывного возраста.

В соответствии с подписанным документом, изменения, указанные в новом законе, вносятся в Положение о призыве на военную службу граждан России, Положение о воинском учете и Положение о военно-врачебной экспертизе.

Согласно закону, принятому в августе этого года, призыву на срочную службу будут подлежать граждане в возрасте от 18 до 30 лет. Изменения вступят в силу с 1 января 2024 года, передает "Интерфакс".

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