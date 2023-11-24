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Израиль освободил 39 палестинских женщин и подростков

20:52
  • пятница
  • 24 ноября 2023

Это часть соглашения с ХАМАС

МИД Катара сообщил об освобождении Израилем 39 палестинских женщин и подростков, которые ранее содержались в тюрьмах. Это часть соглашения Тель-Авива с ХАМАС, по которому палестинские радикалы ранее освободили часть заложников.

Первые 13 израильских заложников вывезены из сектора Газа
Власти Катара разъяснили порядок освобождения заложников Израилем и ХАМАС

В катарском МИД также подтвердили, что палестинцы из сектора Газа передали Международному Комитету Красного Креста 24 заложника. В их числе 13 граждан Израиля, 10 граждан Таиланда и гражданин Филиппин. При этом граждан Таиланда ХАМАС согласился освободить без каких-либо условий.

По данным ЦАХАЛ, освобожденные заложники уже находятся на территории Израиля. С семьями они воссоединятся в медицинских центрах, где им предстоит обследование. Общественность просят проявить терпение и чуткость, и уважать частную жизнь вернувшихся и их семей, передает "Интерфакс".

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