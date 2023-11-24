В Киеве заявили о провале мобилизации

Причина – увольнения военкомов

Ситуация с мобилизацией на Украине критична. Все планы по призыву в армию военнообязанных провалились. Проблема эта масштабнее, чем нехватка снарядов, заявил секретарь комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Верховной рады Роман Костенко.

Решение СНБО о проверке военкоматов Владимир Зеленский ввел в действие в августе этого года. В итоге в стране были уволены все областные военкомы – и теперь ситуацию нужно быстро исправлять, заявил Костенко в эфире радио "Новое время".

Депутат признал, что в ВСУ наблюдается "текущий некомплект" - не говоря уже о том, что кого-то можно призвать и заменить тех, кого демобилизовали. Вдобавок, военкоматы, фактически, не имеют права останавливать человека и вручать повестку. А полиция, по словам нардепа, отстраняется, чтобы не стать в центре скандала, передает РИА Новости.

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