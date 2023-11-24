Минюст включил в список иноагентов экс-премьера Касьянова

Он выступал против СВО

Минюст пополнил список иноагентов четырьмя новыми фамилиями. В перечень включен бывший премьер-министр российского правительства Михаил Касьянов*. Иноагентами признаны также историк Илья Венявкин*, журналисты Илья Давлятчин* и Идрис Юсупов*. Есть в рядах пополнения и организация - это ООО "Люди"**.

Как сообщает Минюст России, Михаил Касьянов создавал и распространял недостоверную информацию о принимаемых российскими органами публичной власти решениях. Кроме того, экс-премьер выступал против СВО на Украине, он состоит в Антивоенном комитете России. Касьянов возглавлял правительство с 2000 по 2004 годы.

Венявкин выступал на информационных площадках, предоставляемых иностранными структурами. Он также распространял недостоверную информацию и выступал против СВО. Этим же отметились Давлятчин и Юсупов – кроме того, они прилагали усилия к формированию негативного образа Российской Федерации. _________________________________________________________________

*Лицо, выполняющее функции иностранного агента

**Организация, выполняющяя функции иностранного агента

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