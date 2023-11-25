Установки "Торнадо" нанесли мощный удар по позициям ВСУ

Все цели поражены

Всю свою мощь обрушивают на врага расчёты самоходных реактивных систем залпового огня "Торнадо" группировки "Юг". 122-миллиметровые осколочно-фугасные снаряды накрывают районы скопления живой силы и техники противника.

Получив необходимые данные, пара боевых машин в течение нескольких минут разворачивается в поле и наносит удар по опорному пункту ВСУ.

Затем "Торнадо" скрытно меняют позицию, перезаряжаются, и снова готовы к работе. Артиллеристы работают в плотном взаимодействии с разведчиками, сообщает "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"