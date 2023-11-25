На передовой вручили госнаграды отличившимся бойцам

Солдаты и офицеры получили ордена и медали

Прямо на передовой государственные награды получили разведчики группировки войск "Запад", отличившиеся на купянском направлении.

За проявленные стойкость и героизм им вручены медали "За отвагу" и знаки отличия ордена Святого Георгия - Георгиевские кресты IV степени, сообщает "ТВ Центр".

Бойцы не только поставляют данные нашим подразделениям, но и зачастую отражают атаки диверсионных групп ВСУ. Сразу после церемонии награждения военнослужащие вернулись на свои позиции.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"