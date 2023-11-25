Названы имена новых героев спецоперации

Бойцы сражаются за мир в Донбассе

В Минобороны рассказали о подвигах наших военнослужащих в ходе СВО. Старший лейтенант Антон Павлов и его подразделение во время выявления позиций радикалов на передовой попали под массированный обстрел ВСУ.

Антон сумел вынести из-под огня тяжело раненых бойцов и доставил их в ближайший полевой госпиталь, сообщает "ТВ Центр".

Майор Валерий Придачкин, командуя миномётной батареей, оказывал поддержку мотострелкам при освобождении населённого пункта.

Противник, пользуясь численным превосходством, неоднократно пытался прорвать оборону российских войск, но это ему не удалось. Наши миномётчики нанесли врагу существенный урон и заставили отступить.

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