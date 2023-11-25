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В Москву прилетели ещё 105 спасённых из сектора Газа россиян

10:01
  • суббота
  • 25 ноября 2023

Их доставил спецборт МЧС

Этой ночью еще 105 эвакуированных из Газы россиян и членов их семей, среди которых 55 детей, доставлены в Россию. Борт МЧС приземлился в столичном аэропорту "Домодедово".

В Россию из Газы эвакуированы еще 103 человека
Еще 28 россиян эвакуированы на родину из сектора Газа

Это уже восьмой специальный рейс, на котором наши сограждане прибыли на родину. На данный момент зону конфликта покинули более 750 человек из заявленных девятисот.

Среди эвакуированных нынешним рейсом - девочка с минно-взрывными ранениями, полученными в палестинском анклаве. Её и других пассажиров в полёте сопровождали медики и психологи.

Сейчас ребёнок машиной скорой помощи доставлен в одну из московских больниц, где будет проходить лечение, сообщает "ТВ Центр".

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