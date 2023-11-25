В Москве растёт выручка предприятий обрабатывающей промышленности

Об этом рассказал Сергей Собянин

Выручка предприятий обрабатывающей промышленности Москвы выросла на 37% за три года. Об этом сообщил Сергей Собянин на странице в социальной сети.

Мэр отметил, что этот показатель на 12% выше, чем в среднем по стране. Сегодня в столице работает более четырёх тысяч промышленных площадок, где выпускают лекарства, стройматериалы, мебель, продукты, одежду.

Только за первые девять месяцев текущего года объём производства увеличился более чем на 15% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

В Москве создан благоприятный инвестиционный климат для развития производств. Промышленникам доступны свыше 20-ти системных мер поддержки, написал Собянин.

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