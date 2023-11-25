ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Москве растёт выручка предприятий обрабатывающей промышленности

11:28
  • суббота
  • 25 ноября 2023

Об этом рассказал Сергей Собянин

Выручка предприятий обрабатывающей промышленности Москвы выросла на 37% за три года. Об этом сообщил Сергей Собянин на странице в социальной сети.

Собянин продлил программу льготного факторинга для малого и среднего бизнеса
Собянин: Более 30 объектов культуры отреставрировано на ВДНХ

Мэр отметил, что этот показатель на 12% выше, чем в среднем по стране. Сегодня в столице работает более четырёх тысяч промышленных площадок, где выпускают лекарства, стройматериалы, мебель, продукты, одежду.

Только за первые девять месяцев текущего года объём производства увеличился более чем на 15% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

В Москве создан благоприятный инвестиционный климат для развития производств. Промышленникам доступны свыше 20-ти системных мер поддержки, написал Собянин.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Производство металлоизделий
Производство металлоизделий
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.