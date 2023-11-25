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Путин посмертно наградил орденом Мужества журналиста Максудова

11:51
  • суббота
  • 25 ноября 2023

Он получил смертельное ранение при обстреле ВСУ

Президент Владимир Путин подписал указ о посмертном награждении Бориса Максудова орденом Мужества с формулировкой: "За мужество и отвагу, проявленные при исполнении профессионального долга".

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Военный корреспондент ВГТРК, много лет проработавший и на канале "ТВ Центр", погиб в Запорожской области 23 ноября. За день до этого съёмочная группа попала под обстрел с украинского беспилотника.

Борис Максудов получил осколочные ранения. Несмотря на все старания медиков, жизнь репортёра спасти не удалось. Ему было 38 лет.

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Цветы у портрета корреспондента телеканала "Россия 24" Бориса Максудова
Цветы у портрета корреспондента телеканала "Россия 24" Бориса Максудова
Корреспондент телеканала "Россия 24" Борис Максудов
Корреспондент телеканала "Россия 24" Борис Максудов
Корреспондент телеканала "Россия 24" Борис Максудов
Корреспондент телеканала "Россия 24" Борис Максудов
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