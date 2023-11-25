Путин посмертно наградил орденом Мужества журналиста Максудова

Он получил смертельное ранение при обстреле ВСУ

Президент Владимир Путин подписал указ о посмертном награждении Бориса Максудова орденом Мужества с формулировкой: "За мужество и отвагу, проявленные при исполнении профессионального долга".

Военный корреспондент ВГТРК, много лет проработавший и на канале "ТВ Центр", погиб в Запорожской области 23 ноября. За день до этого съёмочная группа попала под обстрел с украинского беспилотника.

Борис Максудов получил осколочные ранения. Несмотря на все старания медиков, жизнь репортёра спасти не удалось. Ему было 38 лет.

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