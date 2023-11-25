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Часть Киева обесточена после серии взрывов

12:03
  • суббота
  • 25 ноября 2023

Начались аварийные отключения электроэнергии

Этой ночью на территории Украины объявляли воздушную тревогу. Как сообщают местные СМИ, взрывы раздавались в Запорожской и Кировоградской областях, а также в Киеве - в нескольких районах города пропало электричество, начались аварийные отключения.

Тем временем в зоне спецоперации бойцы "Центральной" группировки ударами артиллерии и авиации поразили двести объектов противника, в том числе четыре командно-наблюдательных пункта, пять районов скопления техники.

На донецком участке фронта наши военные отразили десять попыток ВСУ перейти в контратаку, ликвидировано около пятисот боевиков, сообщает "ТВ Центр".

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