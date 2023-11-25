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Движение на трассе "Дон" ограничено из-за схода селей

13:04
  • суббота
  • 25 ноября 2023

На Краснодарский край обрушились мощные ливни

В Краснодарском крае за сутки выпала месячная норма осадков, реки вышли из берегов. Затоплены дома, размыты дороги, а участок федеральной трассы М-4 "Дон" заблокировал селевой поток. В посёлке Горячий ключ ввели режим ЧС.
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Волонтёры обходят дворы и тщательно фиксируют последствия удара стихии. Сейчас важно оценить объём ущерба и как можно скорее откачать воду, чтобы люди смогли вернуться в свои дома.

Сильнейшие ливни, которые обрушились на Краснодарский край, спровоцировали подъём воды в горных реках. Потоки моментально хлынули в населённые пункты. Водители с трудом преодолевали даже небольшие расстояния. В пиковые моменты пешеходам вода доходила по пояс. Менее чем за сутки выпала месячная норма осадков.

Сильнее всего пострадали жители станицы Пятигорской и посёлка Мирный. Для вынужденных покинуть свои дома на базе местных школ организовали два пункта временного размещения. Утром, как только вода начала спадать, коммунальщики приступили к работе. Всего к ликвидации последствий привлекли более 90 человек и 25 единиц техники.

В Туапсинском районе на трассу "Дон" сошёл мощный селевой поток. Никто не пострадал, однако движение со стороны Краснодара было временно ограничено.

В крае по-прежнему действует штормовое предупреждение. И, судя по прогнозам синоптиков, дожди в регионе не прекратятся как минимум до понедельника, 27 ноября.

Анна Пешехонова, «ТВ Центр»

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