Второй день перемирия в секторе Газа: последние новости

Стороны соблюдают режим прекращения огня

Израиль и движение ХАМАС обменялись первыми группами заложников и пленных. Самой младшей из бывших заложниц - два с половиной года. Самой старшей - 85 лет. Сегодня этот процесс планируется продолжить.

Тель-Авив тоже сдержал слово: 39 палестинок и подростков, которые отбывали срок в израильских тюрьмах, переданы властям Палестины. Их встречали едва ли не как национальных героев. Тысячи жителей вышли на улицы, размахивали флагами, запускали фейерверки. Многие не видели своих близких более десяти лет.

Первые сутки объявленного перемирия между Израилем и ХАМАС прошли относительно спокойно. Пока действует режим прекращения огня, люди в Газе и Хан-Юнисе пытаются найти хоть что-то из скарба на развалинах своих домов. Власти Израиля настоятельно рекомендуют палестинцам не приближаться к северным кварталам, занятым военными, и уезжать на юг анклава в лагеря для беженцев.

Накануне ЦАХАЛ пропустил через границу крупнейший гуманитарный конвой: 140 бензовозов привезли топливо и баллоны с газом.

Тимур Абдуллаев, «ТВ Центр»

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"