ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Второй день перемирия в секторе Газа: последние новости

12:47
  • суббота
  • 25 ноября 2023

Стороны соблюдают режим прекращения огня

Израиль и движение ХАМАС обменялись первыми группами заложников и пленных. Самой младшей из бывших заложниц - два с половиной года. Самой старшей -  85 лет. Сегодня этот процесс планируется продолжить.
Израиль освободил 39 палестинских женщин и подростков

Тель-Авив тоже сдержал слово: 39 палестинок и подростков, которые отбывали срок в израильских тюрьмах, переданы властям Палестины. Их встречали едва ли не как национальных героев. Тысячи жителей вышли на улицы, размахивали флагами, запускали фейерверки. Многие не видели своих близких более десяти лет.

Первые сутки объявленного перемирия между Израилем и ХАМАС прошли относительно спокойно. Пока действует режим прекращения огня, люди в Газе и Хан-Юнисе пытаются найти хоть что-то из скарба на развалинах своих домов. Власти Израиля настоятельно рекомендуют палестинцам не приближаться к северным кварталам, занятым военными, и уезжать на юг анклава в лагеря для беженцев.

Накануне ЦАХАЛ пропустил через границу крупнейший гуманитарный конвой: 140 бензовозов привезли топливо и баллоны с газом.

Тимур Абдуллаев, «ТВ Центр»

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Сектор Газа
Сектор Газа
Сектор Газа
Сектор Газа
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.