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Москвичей пригласили на джазовый фестиваль

12:26
  • суббота
  • 25 ноября 2023

Он проходит в Концертном зале имени Чайковского

В Москве открылся XI фестиваль "Будущее джаза". По традиции, он проходит в Концертном зале имени Чайковского.

Молодые музыканты представили свои собственные проекты и авторские аранжировки известных произведений, а также сыграли вместе с народным артистом России Игорем Бутманом и его знаменитым Московским джазовым оркестром.

За прошедшие годы фестиваль открыл имена многих талантливых исполнителей и помог им добиться успеха, сообщает "ТВ Центр".

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