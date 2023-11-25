Москвичей пригласили на джазовый фестиваль

Он проходит в Концертном зале имени Чайковского

В Москве открылся XI фестиваль "Будущее джаза". По традиции, он проходит в Концертном зале имени Чайковского.

Молодые музыканты представили свои собственные проекты и авторские аранжировки известных произведений, а также сыграли вместе с народным артистом России Игорем Бутманом и его знаменитым Московским джазовым оркестром.

За прошедшие годы фестиваль открыл имена многих талантливых исполнителей и помог им добиться успеха, сообщает "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"