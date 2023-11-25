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В Москве прошёл праздник в честь открытия сезона уличных катков

12:35
  • суббота
  • 25 ноября 2023

В нём приняли участие звёзды фигурного катания

Долгожданное событие для всех любителей зимних развлечений: в Москве стартовал ледовый сезон. Катки открылись во всех парках и на главной выставке страны. Тема юбилейного сезона на ВДНХ - "Полёт во времени". В центре ледовой арены - авиационная техника и ракета-носитель "Восток".

Праздник в честь открытия уличных катков почти синхронно стартовал по всей Москве пятничным вечером. Звёзды фигурного катания устраивали ледовые шоу, всех желающих приглашали на мастер-классы.

Подробности – в репортаже Анастасии Мартыновой (смотрите видео).

Анастасия Мартынова, "ТВ Центр"

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