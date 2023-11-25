В этом нет ничего нового

Кровопролитного конфликта на Украине можно было избежать ещё в марте 2022 года на переговорах в Стамбуле. Решение воевать было навязано из Лондона.

Об этом откровенно рассказал в телеинтервью Давид Арахамия - сподвижник Владимира Зеленского, который возглавлял на переговорах с Россией украинскую делегацию, сообщает "ТВ Центр".

По его словам, Киеву достаточно было пообещать не вступать в НАТО, и мир с Россией наступил бы тут же.

"Когда мы вернулись из Стамбула, в Киев приехал Борис Джонсон и сказал: "Мы вообще не будем с ними ничего подписывать – давайте будем просто воевать", - признался Арахамия.

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