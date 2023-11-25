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Собянин рассказал о любимом месте отдыха жителей Нагатино-Садовников

13:23
  • суббота
  • 25 ноября 2023

Оно появилось в 2023 году

Парк в пойме реки Жужи стал любимым местом отдыха жителей района Нагатино-Садовники. Об этом написал у себя на странице "ВКонтакте" Сергей Собянин.

Мэр отметил, что раньше на этом месте был заброшенный овраг. Там провели большую работу: сначала вывезли мусор и расчистили русло реки. Потом организовали пространство по принципу ландшафтного парка. 

Теперь в парке есть многофункциональная спортивная зона, игровые зоны для детей, места для выгула и дрессировки собак, удобные дорожки, зоны для пикника, парковки и современное освещение.

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