Собянин рассказал о любимом месте отдыха жителей Нагатино-Садовников

Оно появилось в 2023 году

Парк в пойме реки Жужи стал любимым местом отдыха жителей района Нагатино-Садовники. Об этом написал у себя на странице "ВКонтакте" Сергей Собянин.

Мэр отметил, что раньше на этом месте был заброшенный овраг. Там провели большую работу: сначала вывезли мусор и расчистили русло реки. Потом организовали пространство по принципу ландшафтного парка.

Теперь в парке есть многофункциональная спортивная зона, игровые зоны для детей, места для выгула и дрессировки собак, удобные дорожки, зоны для пикника, парковки и современное освещение.

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