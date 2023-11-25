В Москве простились с журналистом Максудовым

Он попал под обстрел ВСУ

В Москве простились с Борисом Максудовым. Военкор ВГТРК, много лет проработавший и на канале "ТВ Центр", погиб в Запорожской области 23 ноября.

За день до этого съёмочная группа попала под обстрел. Максудов получил осколочные ранения. Несмотря на все старания врачей, жизнь репортёра спасти не удалось. Ему было 38 лет.

Сегодня Владимир Путин подписал указ о посмертном награждении Бориса Максудова орденом Мужества с формулировкой: "За мужество и отвагу, проявленные при исполнении профессионального долга".

На траурной церемонии добрые слова о Максудове сказали руководители ВГТРК и Первого канала, журналист Владимир Соловьёв.

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