В Москве возвели храм Живоначальной Троицы

В районе Чертаново

В рамках столичной программы "Двести храмов" советник мэра и патриарха Владимир Ресин сегодня провёл выездное совещание на юге Москвы. В районе Чертаново возвели храм Живоначальной Троицы.

Сейчас специалисты ведут работы по гидроизоляции и утеплению помещений. Малое освящение храма планируют уже в следующем месяце.

Также построен двухэтажный приходской дом, где выделены помещения для начальных классов Центра преподобного Серафима Саровского, сообщает "ТВ Центр".

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