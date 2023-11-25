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В Москве возвели храм Живоначальной Троицы

15:33
  • суббота
  • 25 ноября 2023

В районе Чертаново

В рамках столичной программы "Двести храмов" советник мэра и патриарха Владимир Ресин сегодня провёл выездное совещание на юге Москвы. В районе Чертаново возвели храм Живоначальной Троицы.

Сейчас специалисты ведут работы по гидроизоляции и утеплению помещений. Малое освящение храма планируют уже в следующем месяце.

Также построен двухэтажный приходской дом, где выделены помещения для начальных классов Центра преподобного Серафима Саровского, сообщает "ТВ Центр".

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