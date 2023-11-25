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Собянин рассказал о развитии спортивной инфраструктуры Москвы

16:38
  • суббота
  • 25 ноября 2023

Возводятся новые объекты

Физкультурой и спортом в Москве постоянно занимаются почти шесть миллионов человек. Об этом на своей странице "ВКонтакте" написал Сергей Собянин.

Мэр отметил, что спортивная инфраструктура города не только выросла, но и стала более разнообразной. К примеру, заниматься спортом теперь можно в парках и на набережных. Всего в Москве действуют более 29 тысяч доступных спортивных зон. 

В городе также успешно работают проекты "Мой спортивный район", "Спортивные выходные", "Московское долголетие" и "Московская ходьба".

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