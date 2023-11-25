ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин обратился к матерям России со словами благодарности

15:01
  • суббота
  • 25 ноября 2023

Президент направил приветствие участникам форума "Сердце матери - Сердце России"

Владимир Путин отметил значимую и многогранную деятельность движения "Матери России". Президент направил приветствие участникам форума "Сердце матери - Сердце России". Он проходит в Пятигорске.

В центре вашего внимания - вопросы, имеющие, без преувеличения, общенациональное значение. В этой связи с удовлетворением отмечу большую, востребованную работу, которую проводит Всероссийское общественное движение "Матери России" - организатор нынешней конференции. Столь значимая, многогранная деятельность достойна самого глубокого признания.

В форуме принимают участие матери и жёны героев спецоперации, врачи, учителя, члены женсоветов при казачьих обществах и национально-культурных организациях, представители власти. Обсуждаются вопросы демографии, повышение статуса матери, меры поддержки членов семей участников СВО, сообщает ТАСС.

26 ноября в России будет отмечаться День матери. Цель праздника - поддержать традиции бережного отношения к женщине, закрепить семейные устои. Символ Дня матери в России – незабудка. Цветок символизирует постоянность, преданность, нежность и бескорыстную любовь.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Владимир Путин
Владимир Путин
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.