Путин обратился к матерям России со словами благодарности

Президент направил приветствие участникам форума "Сердце матери - Сердце России"

Владимир Путин отметил значимую и многогранную деятельность движения "Матери России". Президент направил приветствие участникам форума "Сердце матери - Сердце России". Он проходит в Пятигорске.

В центре вашего внимания - вопросы, имеющие, без преувеличения, общенациональное значение. В этой связи с удовлетворением отмечу большую, востребованную работу, которую проводит Всероссийское общественное движение "Матери России" - организатор нынешней конференции. Столь значимая, многогранная деятельность достойна самого глубокого признания.

В форуме принимают участие матери и жёны героев спецоперации, врачи, учителя, члены женсоветов при казачьих обществах и национально-культурных организациях, представители власти. Обсуждаются вопросы демографии, повышение статуса матери, меры поддержки членов семей участников СВО, сообщает ТАСС.

26 ноября в России будет отмечаться День матери. Цель праздника - поддержать традиции бережного отношения к женщине, закрепить семейные устои. Символ Дня матери в России – незабудка. Цветок символизирует постоянность, преданность, нежность и бескорыстную любовь.

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