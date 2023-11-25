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При демонтаже "СнежКома" в Красногорске упал башенный кран

16:12
  • суббота
  • 25 ноября 2023

Пострадал один человек

В подмосковном Красногорске при демонтаже горнолыжного комплекса "СнежКом" упал башенный кран. Как сообщили Агентству городских новостей "Москва" в пресс-службе Министерства энергетики Московской области, работа расположенной рядом котельной осуществляется штатно.

Частично повреждён фасад котельной. Оборудование внутри не пострадало. ТАСС сообщает, что в результате ЧП пострадал один человек.

В течение 15-ти лет круглогодичный закрытый горнолыжный комплекс "СнежКом" был одним из символов подмосковного Красногорска. В прошлом году власти города приняли решение снести его, комплекс морально и технически устарел.

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