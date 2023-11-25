В зоне СВО сбиты два украинских МиГ-29

Уничтожены 19 беспилотников

В зоне спецоперации за минувшие сутки силами ПВО сбиты два украинских самолёта МиГ-29. Об этом сообщили в Минобороны России.

Кроме того, перехвачен реактивный снаряд американской системы залпового огня HIMARS и уничтожены 18 беспилотников.

В Запорожье и Днепропетровской области поражены две радиолокационные станции П-18, а в ДНР уничтожены два командно-наблюдательных пункта подразделений 67-й механизированной бригады ВСУ.

24 февраля 2022 года Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. 30 сентября в Москве были подписаны договоры о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. 19 октября в этих регионах введено военное положение.

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