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В Новой Москве построят ещё пять поликлиник

17:46
  • суббота
  • 25 ноября 2023

Об этом сообщил Сергей Собянин

К 2027 году в Новой Москве с помощью инвесторов будут построены пять поликлиник. Об этом на своей странице "ВКонтакте" сообщил Сергей Собянин.  

Две поликлиники появятся в Сосенском поселении, по одной построят во Внуковском и Московском поселениях А в Рязановском инвестор построит поликлинику по программе стимулирования создания рабочих мест.

В новых поликлиниках будет внедрён московских стандарт. Жители ТиНАО будут получать необходимое амбулаторное лечение рядом с домом, отметил мэр. 

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