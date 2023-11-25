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Москвичей предупредили о затяжных снегопадах

18:18
  • суббота
  • 25 ноября 2023

Снег будет идти всю следующую неделю

Погода на следующей неделе будет испытывать на прочность москвичей и жителей Подмосковья. Высота сугробов в столичном регионе к 5 декабря может достичь рекордных для этого времени года 32 сантиметров.

Снегопад в столице усилится к вечеру четверга
Городские службы ликвидируют последствия мощного снегопада в столице

Как написал у себя в Telegram-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус, в ближайшие дни Москву атакует целая серия активных южных циклонов. Первый из них придёт в Москву в ночь на понедельник; следующий принесёт новую порцию снега в четверг, 30 ноября; ещё один – в воскресенье, 3 декабря.

В связи с непогодой коммунальные службы Москвы работают в усиленном режиме. Круглосуточно дежурят аварийно-восстановительные бригады инженерных компаний и префектур округов.

Особое внимание городские службы уделяют расчистке тротуаров, остановок общественного транспорта, подходов к станциям метро. На улицы Москвы вышло максимальное количество снегоуборочной техники.

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