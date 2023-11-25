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Городские службы Москвы работают в усиленном режиме

18:50
  • суббота
  • 25 ноября 2023

Причина - сильные снегопады

Городские службы Москвы работают в усиленном режиме из-за сильного снегопада. Об этом сообщил заместитель мэра по вопросам ЖКХ Пётр Бирюков.

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По его словам, на круглосуточном дежурстве находятся аварийно-восстановительные бригады инженерных компаний и префектур округов. Подготовлено необходимое количество резервных генераторов на случай перебоев с электричеством.

Особое внимание городские службы уделяют расчистке тротуаров, остановок общественного транспорта, подходов к станциям метро. На улицы Москвы вышло максимальное количество роторной и другой техники, сообщает АГН "Москва"

По сведениям синоптиков, сильный снегопад ожидается в ночь на 27 ноября. Непогода с ветром и метелями сохранится и в течение всей следующей недели.

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