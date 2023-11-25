Причина - сильные снегопады
Городские службы Москвы работают в усиленном режиме из-за сильного снегопада. Об этом сообщил заместитель мэра по вопросам ЖКХ Пётр Бирюков.
По его словам, на круглосуточном дежурстве находятся аварийно-восстановительные бригады инженерных компаний и префектур округов. Подготовлено необходимое количество резервных генераторов на случай перебоев с электричеством.
Особое внимание городские службы уделяют расчистке тротуаров, остановок общественного транспорта, подходов к станциям метро. На улицы Москвы вышло максимальное количество роторной и другой техники, сообщает АГН "Москва".
По сведениям синоптиков, сильный снегопад ожидается в ночь на 27 ноября. Непогода с ветром и метелями сохранится и в течение всей следующей недели.