Причина - сильные снегопады

Городские службы Москвы работают в усиленном режиме из-за сильного снегопада. Об этом сообщил заместитель мэра по вопросам ЖКХ Пётр Бирюков.

По его словам, на круглосуточном дежурстве находятся аварийно-восстановительные бригады инженерных компаний и префектур округов. Подготовлено необходимое количество резервных генераторов на случай перебоев с электричеством.

Особое внимание городские службы уделяют расчистке тротуаров, остановок общественного транспорта, подходов к станциям метро. На улицы Москвы вышло максимальное количество роторной и другой техники, сообщает АГН "Москва".

По сведениям синоптиков, сильный снегопад ожидается в ночь на 27 ноября. Непогода с ветром и метелями сохранится и в течение всей следующей недели.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"