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На выставке "Россия" открылись две новые экспозиции

19:13
  • суббота
  • 25 ноября 2023

Свои разработки представили Минтранс и Минстрой

На выставке-форуме "Россия" появились две новые экспозиции - "Россия в движении" и "Строим будущее". Свои экспонаты представили Минтранс и Минстрой, сообщает РБК.
Газманов выступил на главной сцене выставки-форума "Россия"

Гостям выставки предложат позаниматься на тренажёрах машинистов и капитанов кораблей. Кроме того, организаторы показали специальное оборудование, которое превращает нарисованные ливреи самолета в трёхмерную модель, после чего воздушное судно взлетает в виртуальном аэропорту "Елизово" Петропавловска-Камчатского.

Первый виц-премьер Андрей Белоусов, побывавший на ВДНХ, поделился эмоциями от уведенного. "Впечатления потрясающие - на небольшой площади удалось собрать достижения транспортной отрасли за последние 6–10 лет. Очень важно, что многое сделано в интерактивной форме - здесь будет очередь детей стоять", - сказал он.

Выставка-форум "Россия" открылась на ВДНХ в День народного единства. Она будет работать до 12 апреля 2024 года. На главной выставке страны свои последние разработки демонстрируют все ключевые ведомства, госкорпорации и общественные организации страны.

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