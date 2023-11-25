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Запад хочет передать Украине военные корабли

19:39
  • суббота
  • 25 ноября 2023

Детали сообщил Владимир Зеленский

Западные союзники готовят новую провокацию в Чёрном море: они хотят передать Украине военные корабли для, как утверждается, сопровождения судов в альтернативном зерновом коридоре. Об этом сообщил в Киеве Владимир Зеленский.

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"Мы договорились с партнёрами и будем сопровождать корабли в море, чтобы гарантировать их безопасность. У нас уже есть конкретные договорённости о получении кораблей. Это вопрос ближайшего будущего", - приводит РБК слова президента Украины.

В июле 2023 года прекратилось действие заключённой в Стамбуле зерновой сделки из-за того, что обещания, данные Москве западными партнёрами, не выполнялись. После этого Россия и Украина объявили некоторые районы Чёрного моря опасными для судоходства. При этом киевский режим продолжает вывозить зерно из Одессы, Черноморска и Южного.

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