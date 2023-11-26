Собянин рассказал о попытке массовой атаки беспилотников на Москву

Они все сбиты в Подмосковье

В ночь на 26 ноября киевский режим предпринял попытку массовой атаки беспилотников на Москву. Об этом сообщил у себя на странице "ВКонтакте" Сергей Собянин.

Силами ПВО сбиты БПЛА в районе Наро-Фоминска и Одинцовском городском округе, Подольске и в Раменском городском округе. Пострадавших и серьёзных разрушений, по данным мэра, нет. На местах падения обломков беспилотников работают представители экстренных служб.

Этой ночью также сбиты БПЛА в Брянской, Тульской и Калужской областях. В Туле дрон врезался в жилой дом, пострадал один человек.

После начала спецоперации по защите граждан Донбасса украинские военные начали обстрелы приграничных территорий Курской, Белгородской и Брянской областей России. Есть погибшие и раненые. Также Украина неоднократно пыталась атаковать военные объекты в Крыму и бить беспилотниками по московскому региону.

Минобороны России предупреждало киевские власти о том, что в случае продолжения атак на российские регионы могут быть нанесены удары по центрам принятия решений на Украине. В мае-июне 2023 года Россия нанесла несколько таких ударов, поразив, в частности здание Главного управления разведки в Киеве.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"