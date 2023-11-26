Один человек пострадал при падении беспилотника в Туле

БПЛА врезался в жилой дом

В Туле устраняют последствий атаки украинских беспилотников. Об этом сообщает правительство региона.

Все дроны сбили средства ПВО, но обломки одного из них повредили несколько квартир жилого многоквартирного дома. Лёгкое резанное ранение получил один из его жильцов.

Жители из подъезда, в котором расположены квартиры с повреждёнными стеклами, были временно размещены в ближайшем детском саду.

Также этой ночью несколько беспилотников были сбиты в Московской области. Никто не пострадал.

После начала спецоперации по защите граждан Донбасса украинские военные начали обстрелы приграничных территорий Курской, Белгородской и Брянской областей России. Есть погибшие и раненые. Также Украина неоднократно пыталась атаковать военные объекты в Крыму и бить беспилотниками по московскому региону.

Минобороны России предупреждало киевские власти о том, что в случае продолжения атак на российские регионы могут быть нанесены удары по центрам принятия решений на Украине. В мае-июне 2023 года Россия нанесла несколько таких ударов, поразив, в частности здание Главного управления разведки в Киеве.

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