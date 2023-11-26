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Краснодарский край переживает второй удар стихии

10:29
  • воскресенье
  • 26 ноября 2023

На регион обрушились мощные ливни

В Краснодарском крае сегодня объявлено новое штормовое предупреждение. Уровень воды может превысить опасные отметки.
В Центральной России устраняют последствия непогоды

После проливных дождей в Горячем Ключе, где продолжает действовать режим ЧС, в Славянске-на-Кубани и станице Пятигорской подтоплены 175 домов, а также подвалы трёх многоэтажек. Круглосуточно идёт откачка воды. Накануне была затоплена большая часть Геленджика. Залповые ливни не покинут Кубань и сегодня. 

В Башкирии, хотя и сняты все ограничения, по-прежнему затруднено движение транспорта на трассе М-5 "Урал" на границе с Челябинской областью. Сутками ранее там образовался затор протяженностью 140 километров. Причина – гололедица и сильный снегопад. Сейчас пробка постепенно уменьшается, но пункты обогрева МЧС на дороге продолжают работу.  

Из-за надвигающегося снегопада в усиленном режиме трудятся столичные городские службы. В Москве уже выпало 40% месячной нормы осадков. По прогнозам метеорологов, снежный покров в мегаполисе к понедельнику достигнет 20 сантиметров, сообщает "ТВ Центр".

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