Доставил снаряды на передовую: подвиг сержанта Зырянова

Бойцы сражаются за мир в Донбассе
В Минобороны рассказали о новых примерах мужества и отваги наших военнослужащих в зоне СВО. Сержант Владимир Берлим с товарищем обнаружили боевиков в тылу российских войск и внезапно атаковали неприятеля.
В ходе скоротечного боя противник был обезврежен и доставлен на командный пункт. Во время допроса выяснилось, где украинские диверсанты устроили засаду. Прицельным выстрелом из РПГ группа радикалов была уничтожена.
Сержант Егор Зырянов, двигаясь в головной машине колонны, попал под миномётный обстрел, однако сумел вывести автомобиль с боеприпасами из опасной зоны и доставить на передовую.
При разгрузке снарядов неприятель открыл огонь по нашим бойцам. Егор получил ранение, но продолжил работу. Получив боеприпасы, наши артиллеристы подавили вражеские позиции, сообщает "ТВ Центр".