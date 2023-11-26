С космодрома "Плесецк" запущен военный спутник

Он выведен на заданную орбиту

С космодрома "Плесецк" в Архангельской области проведён пуск ракеты-носителя "Союз" в интересах Министерства обороны. Выведение аппарата на орбиту прошло в назначенное время и в штатном режиме.

Сейчас спутник принят на управление наземными средствами ВКС. С ним поддерживается устойчивая телеметрическая связь.

Сведения об аппарате внесены в Главный каталог космических объектов российской системы контроля и начата обработка информации, сообщает "ТВ Центр".

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