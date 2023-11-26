В России отмечается День матери

Запланированы десятки мероприятий

Тёплые пожелания сегодня звучат в адрес самых дорогих и любимых женщин. В России в последнее воскресенье ноября вот уже четверть века отмечают День матери.

Множество мероприятий пройдёт по всей стране. Многодетным мамам будут вручены государственные и региональные награды. Накануне праздник для тех, кто воспитывает недавно родившихся москвичей, состоялся в столице.

Поздравили своих близких и бойцы в зоне СВО, записав видеоролики со стихами. В Донецке матерям военнослужащих вручили цветы и подарки. А в МЧС серией праздничных видеосюжетов отметили женщин в погонах, которые совмещают ежедневную заботу о детях со службой в пожарных и спасательных подразделениях, сообщает "ТВ Центр".

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